Bredanaar Tiago Faria da Silva blijft in België voetballen en maakt transfer naar Zwarte Leeuw

Na succesvolle periodes bij Baronie en Halsteren ging de geboren Portugees in 2016 zijn geluk beproeven in België. Twee seizoenen speelde de behendige buitenspeler voor Hoogstraten VV in de tweede amateurklasse (het vierde niveau, vergelijkbaar met derde divisie in Nederland). In 2018 stapte hij over naar Royal Cappellen FC, dat uitkomt in dezelfde klasse. Na één volledig seizoen en twee door corona onderbroken jaren vindt de Bredanaar het tijd voor wat nieuws.