Bredanaar Mijnhijmer wil de honger van Achilles Veen stillen

In West-Brabant had Jorik Mijnhijmer (28) met zijn doelpunten al naam gemaakt. Hij won in 2013/14 de Zilveren Schoen en werd in 2015/16 tweede. Nu is hij bezig om in het Land van Heusden en Altena roem te verwerven. Met drie treffers in vijf duels is de aanvaller aardig op weg.

Na succesvolle avonturen bij zijn JEKA, Dinteloord en meest recent Dongen was het afgelopen zomer tijd om verder te kijken. Bredanaar Mijnhijmer koos voor zaterdag hoofdklasser Achilles Veen, de club uit het noorden van de provincie. ,,De eerste indrukken zijn goed. Tot nu toe ben ik louter positief”, geeft Mijnhijmer aan.

Het is even wat anders dan bij zijn vorige club. Dongen is in de regio bekend vanwege het druk bezochte ‘Middagje Dongen’ op zondag waarop veel jongens uit de eigen kern te bewonderen zijn. Toch is het in Veen op zaterdagen ook druk, beweert Mijnhijmer, die het verschil wel snapt. ,,Veen is een dorpje met ongeveer 2500 inwoners, terwijl er in Dongen tien keer zoveel mensen wonen. Het is een kleine club, met veel jongens van buitenaf, uit de omgeving Tilburg en Waalwijk. Het is niet zo druk als bij Dongen, maar het leeft wel in de regio. Bovendien is het een warme, gezellige club en een die al jaren op een hoog niveau speelt.”

In de voorbereiding liet Mijnhijmer zich al nadrukkelijk gelden met doelpunten en assist op spits Sen Aerts. In de competitie wilde het in het begin nog niet vlotten. ,,De eerste drie wedstrijden had ik niet gescoord. Daar was ik wel mee bezig. Maar in de vierde wedstrijd maakte ik er gelijk twee en was ik van de nul af. Nu gaat het de goede kant op.” Zijn derde doelpunt maakte hij op speeldag vijf, waardoor hij nu met zijn drie goals al een behoorlijk aandeel heeft in de tweede plaats die Achilles Veen in de hoofdklasse A bezet (tien punten uit vijf duels).

De veelbelovende start moet een opmaat zijn naar een succesvol seizoen. ,,Je merkt dat de honger er is. Al een paar jaar lukte het niet om via de nacompetitie te promoveren. Opnieuw is het doel duidelijk: promoveren naar de derde divisie, maar er zijn zo’n vijf ploegen die daarvoor strijden.”

Volledig scherm Jorik Mijnhijmer in het shirt van Dongen. foto Joyce van Belkom/Pix4Profs

Bij zijn vorige clubs scoorde hij aan de lopende band. Bij Dongen, in de hoofdklasse en vervolgens zondag derde divisie was hij in twee seizoenen goed voor 24 competitietreffers. Bij Dinteloord, de club waarmee hij promoveerde van de tweede naar de eerste klasse, legde hij in twee seizoenen het balletje liefst 42 keer in het netje. Nu bij Achilles Veen raakt hij langzaam op stoom. Na vijf wedstrijden staat de teller dus op drie treffers. Mijnhijmer hoopt opnieuw op fraaie rapportcijfers, maar op hoeveel doelpunten hij mikt, wil hij niet zeggen. ,,Dat heb ik wel in m’n hoofd, maar dat houd ik voor mezelf.”