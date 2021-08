Bredanaar Marijnissen helpt Kozakken Boys aan goede competitiestart

Bij titelkandidaat Kozakken Boys had Marijnissen een basisplaats en ontbrak Nizar Mekkaoui uit Oudenbosch nog vanwege een blessure. Het begin van de wedstrijd was nadrukkelijk voor Quick Boys en een doelpunt in de eerste helft werd afgekeurd na ingrijpen van de grensrechter. In de tweede helft ging het beide kanten op, maar was het Marijnissen die de hoofdrol opeiste. Het voormalige NAC-talent was het eindstation na een aanval door het centrum en rondde tien minuten voor tijd af: 0-1. Vijf minuten voor tijd was de ploeg uit Werkendam dicht bij de 0-2, maar stond de lat een treffer in de weg. In blessuretijd raakte Quick Boys nog de paal.