Breda leeft nog na cruciale uitzege bij Helmond, Pelikaan is gedegradeerd

Mannen, overgangsklasse A

Overgangsklasse B

Breda kende de belangen en speelde volwassen. De winst was verdiend en hoewel de ambiance in Helmond wel eens een rol speelt, liet Breda zich niet gek maken.

Eerste klasse D

Bij wist op de Delftse studenten zou gezien de andere uitslagen Etten-Leur veilig zijn geweest. Na een achterstand bij rust, wist de ploeg in Zuid-Holland zowaar op voorsprong te komen. Dit gebeurde in de slotfase en Etten-Leur reageerde al met de nodige blijdschap. De gelijkmaker meteen hierop temperde de vreugde weer, theoretisch kan de ploeg nog degraderen.

Tweede klasse B

Pelikaan wist al enige weken dat een langer verblijf in deze klasse er niet in zou zitten. Waar de degradatie vorige week nog niet officieel werd, daar is deze het nu wel. In Goirle was de thuisclub op alle fronten beter en fitter. Pelikaan kon de eer nog redden via een strafbal, maar deze ging recht op de doelman af.