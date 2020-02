Braber geniet van terugkeer op De Beek: ‘Ik hou van bijzondere wedstrijden en dit was er een’

Het was een vreemde wedstrijd, in elk opzicht. Vooral ook omdat Kogelvangers-verdediger Luc Messer zowat een halfuur roerloos op de grond lag, na een ongelukkige botsing. Messer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, met pijn in de nek en uitvalsverschijnselen in het rechterbeen. Iedereen was onder de indruk, ook zijn maatje Robert Braber. ,,Luc is onze beste verdediger en belangrijk in de opbouw. We hopen dat hij weer snel terug is.’’