'Brabants Beton' Van Leeuwen helpt Vrederust uit de brand

Na de pauze werd Van Leeuwen niettemin gepasseerd. ,,Die bal ging mooi het hoekje in.'' De rentree is niet zo vreemd als het lijkt. Van Leeuwen is nog altijd topfit. Bij Malle'80 speelt hij nog wekelijks in de absolute top van het Belgische zaalvoetbal, samen met zijn maatje Ahmed Didi. Bovendien schoot de ervaren doelman al eerder clubs te hulp die te maken hadden met een acuut keepersprobleem.

Hij deed dat bij Unitas in Gorinchem, bij VVC'68 en bij BSC waar hij eigenlijk in dienst was getreden als keeperstrainer. Bij Vrederust is het niet anders. Eerste keus Mike Tetteroo is langdurig geblesseerd. Een direct alternatief was niet voor handen. En dus werd Van Leeuwen gevraagd. ,,Ik ben nooit te beroerd geweest om clubs uit de brand te helpen.'' Altijd is er ook wel een persoonlijk lijntje, na zijn imposante loopbaan op zowel het veld als in de zaal. Zoals bij VVC waar hij trainer Piet Rokven goed kende, uit zijn tijd als coach bij het grote Dosko.

Nostalgie

Ook bij Vrederust was weigeren geen optie. Met de huidige trainer Eric van de Watering speelde hij nog samen op Meilust. En er zijn de familiebanden. Zijn oudere broer Hugo speelt bij Vrederust. Zijn pa vroeger ook. Vrederust is voor Van Leeuwen een nostalgische plek. ,,Ik ben er opgegroeid. Mijn ouders wonen er nog.'' Het weerzien met de accommodatie riep warme gevoelens op. ,,Aan de gebouwen is in ruim dertig jaar tijd niet veel veranderd. De molshopen op het veld zijn er ook nog. Wel zijn er een paar lichtmasten bijgekomen.''

Van Leeuwen voelt zich niet te groot voor Vrederust. ,,Zo gauw ik tussen vier lijnen sta, wil ik het beste uit mezelf halen en winnen, altijd en overal.'' Voor de eerste training stelde hij zich netjes voor aan zijn vaak jonge medespelers. Kort stipte hij de clubs aan waar hij in het verleden speelde. ,,Ik zag wel wat oogjes groter worden.'' Van Leeuwen heeft altijd geleefd voor het voetballen.

Afgetraind

Nog steeds ziet hij er afgetraind uit. ,,Altijd goed op mijn voeding gelet.'' In zijn periode bij Hovocubo reed hij zo'n slordige 40.000 kilometer per jaar voor zijn sport. Een keer of wat in de week naar Hoorn, op en neer, dat telt lekker door. Geregeld was ook Zeist de bestemming, voor de training met het Nederlands team. Mooie jaren. Een drukke tijd ook. ,,Soms at ik een pastasalade op een parkeerplaats, als een vrachtwagenchauffeur. Even chillen.''

Van Leeuwen deed het graag. Met Hovocubo pakte hij alle prijzen: nationale beker, landskampioen en Supercup. Deelname aan de UEFA-Cup, met toernooien in Ierland en Slovenië. De ploeg uit Hoorn kruiste de degens met de Europese top. ,,Ik heb mooie dingen meegemaakt.'' In Hoorn werd hij op handen gedragen. Brabants Beton, dat was zijn bijnaam.

De komende weken profiteert Vrederust van al die ervaring. Tegen Vosmeer was zijn meerwaarde al zichtbaar. Trainer Van de Watering gaf hem complimenten. ,,De ploeg heeft een zwaar seizoen, met veel nederlagen. Ik hoop de verdediging wat meer rust en vertrouwen te geven.'' Zaterdag speelt Van Leeuwen thuis tegen Wolfaartsdijk. Daarna wacht Kwadendamme. ,,Clubs waar ik nooit eerder tegen heb gespeeld.'' Natuurlijk blijft Van Leeuwen ambitieus, ook bij Vrederust. ,,We willen een goede reeks neerzetten.'' In principe blijft hij beschikbaar, totdat Tetteroo hersteld is. ,,Ik ga niemand in de weg lopen.''