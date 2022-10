NOAD’67 geeft voorsprong tegen koploper weg, DVO'60 stunt en Boeimeer-FC Bergen gestaakt

ZATERDAGVOETBAL VIERDE KLASSE Koude douche voor onmachtig Smerdiek; DVO’60 boekt grootste zege in jaren

In de vierde klasse B van het keek Smerdiek smachtend uit naar de topper bij Wolfaartsdijk, maar kwam het van een koude kermis thuis, 6-1. NOAD’67 ging in de slotfase onderuit bij Goes (3-2), terwijl ook Stavenisse de voorsprong bij SNS niet kon vasthouden, 4-3. SPS was na rust heer en meester, maar zag FC De Westhoek de doelpunten maken, 1-3.

17 oktober