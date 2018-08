Boushaba kent de kracht van Cluzona: 'Ze hebben Vlissingen opgerold, dat zegt wat'

knvb-bekerVoor SteDoCo-spits Chafik Boushaba (31) is Cluzona geen onbekende tegenstander. De Bredanaar speelde in het shirt van Halsteren ook al een bekerduel tegen de stuntploeg.

,,Ik weet nog dat we het heel erg lastig hadden. Het was een koude avond en Cluzona was een stugge ploeg", gaan zijn herinneringen terug naar 17 maart 2015. Met eersteklasser Halsteren, toen geleid door Robert Molenaar, trof Boushaba destijds tweedeklasser Cluzona in de vijfde ronde van de districtsbeker. Ook toen verkocht de ploeg uit Wouw zijn huid duur. Lang bleef het 0-0 en Ruben Maas was een ware plaag voor zijn tegenstanders. Uiteindelijk was een doelpunt van Mardoche Mputu voldoende voor de Halsterse winst. Boushaba weet nog al te goed hoe moeizaam die overwinning tot stand kwam.

,,We moeten waakzaam zijn. Cluzona heeft laten zien dat ze niet te onderschatten zijn. Ze hebben in de beker gewoon Vlissingen met 3-0 opgerold, dat zegt wat", is hij onder de indruk. ,,Bovendien is het een bekerduel waarin alles kan gebeuren. Je ziet overal in de beker verrassingen. We moeten respect hebben voor de tegenstander, maar geen ontzag." Want Boushaba weet dat zijn SteDoCo, dit seizoen uitkomend in de derde divisie, favoriet is. ,,Dat mogen we ook uitstralen, maar dan zonder enige arrogantie."

Hoofdtoernooi

Hij hoopt dat de wedstrijd tegen Cluzona een begin gaat zijn van een succesvol bekeravontuur. De winnaar van het duel van zaterdag moet snel weer aan de bak: woensdag tegen de winnaar van JOS/Watergraafsmeer - Westlandia. Pas daarna wacht het hoofdtoernooi. ,,Dat zou helemaal gaaf zijn: iedere amateurclub wil in die koker terechtkomen", aldus Boushaba die deze zomer overkwam van het Belgische Brasschaat en eerder speelde voor Halsteren, Baronie en Groen Wit.

Of de fysiek sterke spits zaterdag van de partij is tegen Cluzona, is nog niet zeker. Vanwege een blessure, waar hij niet te veel over wil zeggen, wordt het een race tegen de klok. ,,Ik hoop dat ik kan spelen, maar ik ga niets overhaasten. Het seizoen is nog lang", vertelt de rijschoolhouder.

Er zullen hoe dan ook Bredanaars aan de aftrap verschijnen. Bij de ploeg uit Hoornaar staan ook Benjamin van Wanrooij, Jesse van Bezooijen en Wesley Pollemans onder contract. ,,Het Bredase treintje", zo noemt Boushaba zijn carpoolgroepje. Zaterdag moet blijken of Cluzona een tussenstop of een eindstation is voor dat treintje van SteDoCo.