Boushaba geniet eindelijk weer: 'Fit op een veld staan, man, dat gevoel is onbeschrijflijk'

column Het Grote Lijden gaat door, al valt dat in het niets bij de ramp van 30 jaar geleden

8:00 'In memoriam' staat er in grote letters op te lezen. Ter hoogte van de cornervlag bij het uitvak wappert het knalgele spandoek met daarop het stoere hoofd van de te vroeg overleden speler. Hoewel het gros van de supporters nog niet eens geboren was toen hij op 7 juni 1989 de dood vond nabij vliegveld Zanderij, kent iedereen zijn naam. Andro Knel.