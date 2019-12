Boudewijns langer bij Boeimeer: ‘Geen lastige keuze’

zondag 3B Bavel pas na rust langs rivaal UVV'40, Chafik Boushaba schiet Groen Wit voorbij Irene'58

1 december Bavel zette de derby tegen UVV’40 na rust naar haar hand, 0-2. Een kanonskogel van Luuk Oomen, snel gevolgd door een donderslag van Niek Akkermans, besliste de wedstrijd in Bavels voordeel. Met drie goals werd Chafik Boushaba ‘man off the match’ bij Groen- Wit tegen Irene’58. De spits van de thuisclub voerde de stand op van 1-1 naar 4-1 en drukte een rechtstreekse concurrent voor degradatie dieper in de zorgen. Een sterk Gilze deed wat verwacht werd en won bij Be Ready.