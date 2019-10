Borgvliet-aanvaller Verstraten tégen het tricolores-tenue: ‘Toen ik zestien was debuteerde ik al voor METO’

,,Ik kan mijn debuut nog perfect voor de geest halen." Geert Verstraten lepelt het moment zo op. ,,Hoeven-uit. Een lastige wedstrijd. Ik kwam er in bij een gelijke stand. Zestien jaar was ik nog maar. In de laatste minuut kreeg ik de bal en schoot ik raak. Daardoor wonnen we."

Zijn jeugd spendeerde Verstraten bij METO. Zijn vader zat in het bestuur, terwijl de jonge pupil langzaam naar het eerste elftal doorgroeide. ,,Ik ben een kind van de club, ken er iedereen, alle supporters. En ik heb met bijna al die gasten in het eerste gevoetbald."

Wanneer Verstraten morgenmiddag in Hoogerheide het veld oploopt, zal hij echter niet de tricolores van METO dragen. ,,Ik woon nu in Bergen op Zoom, drie jaar terug ging ik naar FC Bergen. En inmiddels dus Nieuw Borgvliet."

Even was er sprake van dat Verstraten het aanstaande affiche toch in het rood-wit-blauw zou afwerken. ,,Het had niet veel gescheeld. Ik ben bij METO op gesprek geweest. De twijfel was er, maar ook bij Borgvliet heb ik het naar mijn zin."

Hoewel het contact met zijn ploeggenoten wat minder is dan voorheen, leeft het duel bij Verstraten. ,,Er gaan nog genoeg steekjes uitgedeeld worden, hoor. Mijn moeder werd deze week nog aangesproken in de supermarkt, dus ze weten wel wat er op het spel staat."

Lat ligt hoog

Met vijf treffers in vier duels schiet Verstraten vooralsnog met scherp. Na een vliegende start vindt Nieuw Borgvliet zich zelfs op de tweede plaats terug. Een droomstart, al zijn de ambities groot. ,,Het gaat buitengewoon goed. Dit hadden we zelf ook niet voorzien. Al hadden we de lat met het doel om bij de eerste zes te eindigen wel hoog gelegd."