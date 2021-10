Bommetje onder zondag 1B: competitie Rood-Wit, Unitas’30 en Dosko nu al ontdaan van spanning

Op de Leur bij Unitas ’30 niet, in Bergen op Zoom bij Dosko niet en in Sint Willebrord bij Rood-Wit werd evenmin de polonaise ingezet toen bleek dat de eer van ’t Heike tot ver over de Moerdijkbrug moet worden verdedigd. Ook de Tilburgse ploegen Sarto en SC ’t Zand hadden hun potjes liever afgewerkt tegen voetbalverenigingen die dat woord met een zachte ‘g’ uitspreken. Maar ja, een keuze hadden ze niet. De Bond beslist. Ben je lekker mee.