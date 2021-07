Bollaart weet hoe het is om te scoren in een finale: ‘Je voelt de adrenaline door je hele lichaam’

Wordt het zondag ‘It's coming home’ of ‘It's coming to Rome’? Het mythische Wembley vormt het decor voor de apotheose van dit EK wanneer Engeland en Italië strijden om een plekje in de geschiedenisboeken. Een finale is het summum, of het nou op Europees of regionaal niveau is. Want hoewel er geen miljoenen ogen op je gericht zijn, ook in nacompetitiefinales is de spanning om te snijden.