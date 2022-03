Boeimeer wint van stadsgevecht, dinsdag wacht echte derby

Zaterdag vierde klasse D

Rijen - The Gunners 0-5 (0-1). 0-1 en 0-2 Tim Suter, 0-3 Daniël Zwanenburg, 0-4 Lucas van Steen, 0-5 Drik Bulkmans.

,,We hebben heel hard gewerkt en dat ging zo’n 75 minuten behoorlijk goed”, complimenteerde Rijen-coach Hans van de Nieuwenhuizen zijn ploeg. ,,Maar daarna was de pijp leeg.” The Gunners-coach Brian Piris zag dat zijn ploeg het moeilijk had met de verdedigende tactiek van Rijen. ,,Zij hebben elf man achter de bal, dan moet je een hoog tempo spelen, maar dat deden wij niet. Daardoor vonden we geen opening.” Het waren uiteindelijk drie spelhervattingen die The Gunners op weg hielpen. Vervolgens liepen de Bredanaars nog uit naar een 0-5 overwinning en komen daardoor op één punt van koploper DESK.

SSC’55 - SCO 2-0 (1-0). 1-0 Boyd de Jong, 2-0 Frank ter Schiphorst.

SCO kende een frustrerende middag. ,,SSC’55 speelt echt anti-voetbal”, baalde SCO-trainer Stephan Baghus. ,,Heel fysiek, veel tijdrekken en zeuren bij de scheidsrechter.” Daar had de jonge Oosterhoutse ploeg geen goed antwoord op. ,,Want we gingen daar te veel in mee, terwijl we voetballend veel beter zijn. Dat is de onvolwassenheid van onze ploeg.” Twee keer viel een lange bal van de thuisploeg goed en daardoor stond SCO uiteindelijk met lege handen.

RFC - Olympia’60 1-0 (0-0). 1-0 Jeffrey Leemans.

Olympia’60 kon geen vuist maken op bezoek bij RFC. ,,We hebben een te smalle selectie om afwezigen op te vangen en te kunnen verrassen”, herhaalde Olympia-coach Mo Duzgun zijn boodschap van de afgelopen weken. ,,Dit verlies is geen schande, want RFC was beter, maar we zijn te veel met randzaken bezig. We moeten steeds weer spelers vragen of ze mee willen doen, omdat we te weinig man hebben.”

RFC had de bal en zocht naar een opening in de Dongense-defensie. ,,Maar dat deden we in een te laag tempo. We hebben niet goed gespeeld”, vertelde RFC-coach Paul van der Donk. ,,Het was een frustrerende middag, maar een belangrijke overwinning. De ontlading was dan ook groot.” Tien minuten voor tijd schoot Jeffrey Leemans de 1-0 binnen na een scrimmage.

Baronie - Boeimeer 1-2 (1-2). 1-0 Max Denisov, 1-1 Alseny Soumah, 1-2 Bryan Ripzaad (pen.).

Boeimeer boekte een knappe overwinning op bezoek bij stadsgenoot Baronie. De wedstrijd ging aanvankelijk gelijk op en na een kwartier kwam Baronie op voorsprong, maar dat was niet door goed spel. Baronie leverde een collectieve wanprestatie volgens trainer Ricardo van den Bos: ,,Er was geen beleving en de afspraken werden niet nagekomen.”

Boeimeer raakte niet in de war van de tegengoal en kwam twee minuten later op gelijke hoogte. Vlak voor rust benutte Bryan Ripzaad een strafschop, dat bleek uiteindelijk de winnende treffer. ,,Verdedigend stonden we heel compact en aanvallend waren we heel doelgericht”, vertelde Boeimeer-trainer Tom Looijmans na afloop tevreden. ,,Hier kunnen we mee verder.” Dinsdag staat de derby tegen The Gunners voor zijn ploeg op het programma.

Dongen - Oosterhout afgelast.