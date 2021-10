Boddaert kan lokroep van vrienden steeds moeilijker weerstaan: ‘Terugkeer bij Roosendaal komt dichterbij’

Zondag 2E Gifbeker Madese Boys nog niet leeg, Cluzona en Beek Vooruit maken er een spektakel­stuk van

10 oktober Voor het toch al geplaagde Madese Boys is de gifbeker nog niet leeg. Niet alleen verloor het met 5-0 van TSC, ook verloor het drie spelers met rood. Rijen klopte WSC met 2-0, terwijl Beek Vooruit na een spektakelstuk Cluzona met 5-6 klopte. De competitiestart van Roosendaal is met drie nederlagen mislukt te noemen en Kruisland en RBC zijn nog zonder puntverlies. JEKA pakte in de slotseconden de volle buit tegen Bavel.