BMT - Rood-Wit gestaakt: ‘Mijn spelers zijn met de dood bedreigd, het wordt tijd dat de KNVB ingrijpt’

Overzicht | Haas grote held bij Baronie, Cluzona wint op de valreep bij Hoeven

19:46 De titeldroom blijft in leven voor Baronie. In eigen huis ging het bijna mis tegen een negental spelers van UDI'19. Alexander Haas werd de grote held door met een belangrijk aandeel de score om te buigen in een 2-1 zege.