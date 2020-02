Blokdijk staat voor bijzondere mijlpaal bij OVV’67: ‘Hier ben ik een kind van de club’

24 jaar en nu al 199 competitiewedstrijden gespeeld, Maks. Hoe heb je het zo snel voor elkaar gekregen?

,,Ik was zestien toen ik mijn debuut maakte in het eerste elftal van OVV’67. We speelden uit tegen Be-Ready, weet ik nog. Ik mocht die wedstrijd invallen en ben daarna eigenlijk nooit meer uit het team gegaan.”