Blijdschap maar ook zorgen over snelle herstart amateurvoetbal: ‘Iedereen fit krijgen, dat gaat niet gebeuren’

Vierde klasse D Olympia’60 en SCO delen de punten, RFC wint bij Boeimeer

Olympia’60 liet in de slotfase de overwinning glippen, SCO scoorde de 3-3 in blessuretijd. RFC won met 0-1 bij Boeimeer. Boeimeer had tot en met de laatste minuut kans op een gelijkspel, omdat RFC verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien. Rijen verloor van Berkdijk.

27 november