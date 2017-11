Blessuretijd zegen voor Dosko, fataal voor Rood-Wit

Alverna - Rood-Wit 2-1 (1-0) 1-0 Jari van Ginkel, 1-1 Dennis Jaspers, 2-1 Cas van der Wal.

"Deze tegenstander is voor mij van het niveau van koploper DESO," aldus Rood-Wit trainer Reinald Boeren, die zag dat zijn ploeg in de eerste helft weinig in te brengen had, maar weinig kansen weg gaf. "In de rust hebben we afgesproken verder naar voren te verdedigen, met meer duelkracht. Daardoor kwamen we in de wedstrijd. Zuur dat we in blessuretijd toch nog verloren, zeker omdat een doelpunt van Jens Wirix vijf minuten voor het einde van de wedstrijd nog werd afgekeurd," aldus Boeren. Over twee weken wacht de derby met Dosko. "De komende wedstrijden moeten we punten gaan pakken, in een jaar waarin we beseffen dat het zwaar en moeilijk wordt."