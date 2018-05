Bizarre goal beslist derby in Achtmaals voordeel

zondag 4BHet treffen tussen Wernhout en Achtmaal was geen hoogstaande pot voetbal, maar er werd veel strijd geleverd. Het was een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. Toch ging Achtmaal er met de drie punten vandoor: het werd 1-2. VVR liep tegen een gevoelige nederlaag aan, terwijl Schijf wel won.

Wernhout - Achtmaal 1-2 (1-1). 15. Jesper Jochems 0-1, 42. Chris van Aert 1-1, 53. Jochems 1-2.

John van Aert, de trainer van Achtmaal, was niet tevreden over de slotfase van de eerste helft: ,,Ik heb in de rust aan de spelers verteld dat we de draad van het eerste half uur weer op moesten pakken.”

Na rust viel de 1-2. Een verre trap vanaf de middellijn van Jesper Jochems stuitte op voor doelman Carlo Marijnissen. Hij werd gehinderd door Alex Luca, maar het was onduidelijk of dit in het vijfmetergebied gebeurde en of er contact was tussen beide spelers. Scheidsrechter De Pijper bestrafte het in ieder geval niet.

Hierna raakte het duel in evenwicht. Grote kansen bleven uit. Hereijgers bracht in de 80ste minuut Marvin Antens als extra spits in de ploeg. De druk op het doel van Achtmaal werd groter, maar de gelijkmaker bleef uit. Omdat Wernhout veel ruimte weggaf, kreeg Nick Jongenelen via een counter nog wel een kans om 1-3 te maken. Hij raakte de paal.

Gesta - SVC 2-2 (1-1) - 0-1 Steven Vrins, 1-1 Jules van Rijsbergen, 2-1 Boo Moelands, 2-2 Jowin van Belois.

SVC startte goed en kwam verdiend op voorsprong. Hierna lieten de bezoekers het afweten en Gesta kwam langszij. In de tweede helft voerde de thuisploeg de druk op en dit resulteerde in een 2-1 stand. SVC knokte zich echter terug in de wedstrijd en kwam langszij.

SAB - Internos 2-1 (2-0) - 1-0 Davey Remie, 2-0 Joris van de Lande , 2-1 Jelle Coremans.

SAB-trainer Meindert Dijkstra: ,,Voor rust was het goed. We gaven niks weg en kregen legio kansen. We verzuimden echter om 3-0 te scoren. Toen Internos terugkwam tot 2-1 kregen we het moeilijk, maar we hielden stand.''

VVR - Sprundel 0-2 (0-0) - 0-1 Roy van den Broek, 0-2 Ruben Wagtmans.

Volgens Jack Verlaar, trainer van Sprundel, won zijn ploeg verdiend: ,,Ik miste diverse spelers, maar twee jongens uit de jeugd hebben het goed opgevangen.'' Een teleurgestelde Cees Daemen van VVR accepteert gelaten het resultaat: ,,Nadat Sprundel 0-1 had gescoord, moesten wij meer risico nemen. Dan is het niet vreemd dat het 0-2 wordt.''

DIOZ - BSC 3-1 (2-1) - 1-0 Diven Krijnen, 1-1 Steven van Ginderen, 2-1 Krijnen, 3-1 Roland van Hooff.

DIOZ-trainer Cornee Willemsen: ,,Na rust zocht BSC de aanval. Dit betekende voor ons volhouden en niks meer weggeven. Toen Roland van Hooff 3-1 scoorde, was het gebeurd.''

Noordhoek - DSE 2-0 (1-0) - 1-0 Piet Kouters, 2-0 Martijn Kerstens.

,,We waren de hele wedstrijd sterker en hebben dik verdiend gewonnen'', aldus Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot.