Bijzondere ervaring voor Rijen: tweedeklasser oefent tegen Maarssen mét VAR

Doelpunt na ingrijpen VAR

Over het algemeen waren Raeven en zijn team enthousiast over de wedstrijd met de video-assistent. ,,Maar af en toe duurde het wel heel lang. Dan moesten we een minuut of anderhalf wachten. Maar dat is in het betaald voetbal ook wel eens. En in één situatie dachten we allemaal dat een tegenstander hands gemaakt had in het strafschopgebied, maar toen kwam de VAR niet eens in actie.”