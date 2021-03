Bij het Bredase PCP blijven ze hoopvol ondanks corona: ‘De jongens gaan de binding met de club niet verliezen’

Aan het begin van dit seizoen was PCP-trainer Richard Hoogkamer ontzettend enthousiast over zijn team. ,,We hebben een goede selectie en vanaf dit seizoen ook een tweede team”, vertelde Hoogkamer opgetogen. ,,Met dit team kunnen we een periodetitel pakken.”

Het seizoen begon erg voortvarend. Groen-Wit werd verslagen in de beker, net als Neerlandia en Molenschot. PCP ging door naar de knock-out rondes, een unieke prestatie. Ook in de competitie was de start goed, enkel het ongenaakbaar geachte RFC was te sterk.

Maar toen stopte het seizoen en kwam iedereen thuis te zitten. Binding houden met de club is lastig in deze tijden. Hoe houd je een groep jongens die samen voetballen en in de kantine zitten bij elkaar als iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven?

Binding

,,Mijn gevoel zegt dat de jongens de binding met de club niet verliezen”, is Hoogkamer stellig. Die binding verliest hij zelf ook niet, want zijn contract is al verlengd. ,,We waren zo goed bezig, de prestaties waren uitstekend en de spelers hadden het naar hun zin. Ik ben er niet bang voor dat we spelers verliezen. Het succes aan het begin van competitie zorgt juist voor aantrekkingskracht en meer aanwas.”

Voor de jeugd was het iets makkelijker, die konden het hele seizoen trainen. Door PCP werden aanvullende activiteiten georganiseerd met behulp van een voetbalschool, waar ook Hoogkamer zijn steentje aan bijdroeg. Bovendien was er genoeg te doen bij de club. Er zijn klusdagen georganiseerd. Het massagehok is vernieuwd met behulp van de voorzitter en de trainer. ,,En vrijwilligers die altijd klaar staan voor de jeugd en als er andere klussen te doen zijn”, vertelt PCP-voorzitter Ronald Ruedisueli.

Quote Deze situatie moet niet te lang duren of de KNVB en gemeente Breda moeten te hulp schieten Ronald Ruedisueli, PCP-voorzitter

Interen op de reserves

Ondanks de bevlogenheid van Hoogkamer en Ruedisueli, zijn er ook wel zorgen bij PCP. ,,Hoe langer het duurt hoe moeilijker het financieel wordt. We teren momenteel in op de reserves. Deze situatie moet niet te lang duren of de KNVB en gemeente Breda moeten te hulp schieten”, geeft Ruedisueli toe.

En nu de senioren tot 27 jaar mogen trainen staat Hoogkamer ook weer vaker op het veld. ,,Maar dat is niet altijd makkelijk, want de leiders in het team mis je. Bovendien is het niveauverschil in de selectie groot, daar moet je rekening mee houden in je oefenstof.”

Hoopvol

Desondanks ziet de voorzitter de toekomst met vertrouwen tegemoet. ,,We zijn op de goede weg. Het ledenaantal is de afgelopen jaren flink gegroeid.” Hoogkamer valt hem bij: ,,Veel mensen denken nu anders over PCP. Je hoort tegenwoordig positieve berichten, daar mag de club trots op zijn.” En zo kijken ze bij PCP hoopvol naar de toekomst. ,,Al weet ik ook dat we nog genoeg kunnen verbeteren”, is Hoogkamer realistisch.