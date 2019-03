Bierkens kopt Halsteren naar zege, Baronie komt niet tot scoren

Halsteren

In eigen huis tegen IFC was het Perry Bierkens die zijn ploeg een kwartier voor tijd op 1-0 kopte. Hij liep tegen een vrije trap van Karim Didi aan, zijn kopbal was onhoudbaar. Echt sterk speelde Halsteren echter niet. Vooral in de eerste helft was de thuisploeg slordig en waren het vooral de bezoekers uit Hendrik-Ido-Ambacht die het spel maakten. Jay-Jay Meierdres had de 1-0 in de eerste helft op de schoen, maar legde zijn bal af op niemand.