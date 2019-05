Bewezen Cluzona-goalgetter Smits maakt zich op voor apotheose van grootse carrière: ‘Geloof in de titel’

Mogelijk dus het laatste optreden van Smits, want Cluzona kan eventueel nog de nacompetitie in. De ploeg dreigt, ondanks een tweede plaats, overal naast te grijpen. Koploper Unitas'30 heeft het kampioenschap voor het grijpen, terwijl naaste achtervolger Madese Boys de derde periodetitel kan pakken. De andere periodetitels werden vergeven aan Rijen en Kruisland. De ploeg uit Wouw staat nog met lege handen, waardoor de tweede plaats die van eerste verliezer lijkt. ,,Dat is een beetje een dubbel gevoel. Alles of niets. Heel raar om zo mijn laatste wedstrijd te beginnen.”

Quote Een topseizoen, zonder dat het bekroond wordt met zilverwerk. Wesley Smits

Toch is het glas halfvol bij de aanvaller uit Roosendaal. ,,Stel je eindigt straks als tweede: dan heb je een topseizoen, zonder dat het bekroond wordt met zilverwerk. Je komt één punt tekort en hebt helemaal niets. Maar als je op de laatste speeldag nog kan denken aan het kampioenschap heb je simpelweg een goed jaar gehad.”

Afhankelijk

Volledig scherm Wesley Smits in actie voor Cluzona. Kampioen, periodekampioen of einde seizoen. Het had een slecht gedicht kunnen zijn. Maar met alles wordt in Wouw rekening gehouden. ,,Ik bereid me voor op alle scenario's. De titel is een droom. Stel we gaan de nacompetitie in: dan ga ik alles geven. Het liefst vertrek ik met een prijs. Ik denk ook dat we dat verdiend hebben. Voor mij eindigt het pas als alles gespeeld is. Maar we zijn wel afhankelijk van anderen en dat maakt het lastig.”

Nuchter bekijkt Smits de situatie waarin zijn ploeg bivakkeert. ,,Ik heb deze week nog geen seconde aan het kampioenschap gedacht. We hebben het namelijk zelf niet in de hand. Maar stel het gebeurt, dan denk ik dat heel Wouw leegloopt. En natuurlijk geloof ik er in. Op Unitas’30 zal heel veel druk liggen. En ook op Madese Boys. Daar moeten we onszelf aan vasthouden.”

In de schaduw

Aan de zijde van de ‘Wouwse Messi’, Ruben Maas, is zijn productie de laatste seizoenen soms wat onderbelicht gebleven. Maar in het regionale amateurvoetbal zijn er nauwelijks productievere spelers te vinden dan Smits. Liefst 139 competitietreffers maakte de Roosendaaler. Negen seizoenen op rij inmiddels in de dubbele cijfers. Veertien stuks de huidige jaargang. ,,Ik ben trots op mijn cijfers. Ik denk dat ik daar ook tevreden op terug kan kijken. Het liefst voeg ik er zondag nog één aan toe. Mijn doelstelling was namelijk vijftien treffers, voorafgaand aan dit seizoen.”

Quote In drie jaar maakten we hier een titel, een halve finale van de beker en deze zinderende titel­strijd mee. Wesley Smits

Volledig scherm Wesley Smits als aanvoerder van Alliance. © Unknown Bescheiden als hij is draait Smits gelijk het gesprek. Hij is er de persoon niet naar te koketteren met individuele prestaties. ,,Ik ben vooral blij voor twee fantastische clubs te hebben gespeeld. Eerst Alliance, nu Cluzona. Een echte dorpsclub met heel veel trouwe vrijwilligers en fans. Dat maakt de club zó mooi. Vanaf dag één creëer je hier een band met de mensen, die onwijs betrokken zijn. In drie jaar maakten we hier een titel, een halve finale van de beker en deze zinderende titelstrijd mee. Daar heb ik intens van genoten.”

Het ‘dertiende’

Zijn maatschappelijke carrière krijgt de komende periode, logischerwijs, de voorkeur boven zijn sportieve ambities. ,,Werk is prioriteit nummer één. Daar wil ik stappen in gaan maken. Voetbal is de hobby die er naast komt. Ik heb meer tijd nodig voor het eerste. De verplichting om twee keer in de week te trainen en gehele zondag van huis te zijn is zwaar.”

Quote Voetballen is veel te leuk, dus ik ga bij Roosendaal in een lager elftal spelen. Het ‘dertiende’. Wesley Smits

Helemaal los gaat Smits het voetballen niet laten. ,,Voetballen is veel te leuk, dus ik ga bij Roosendaal in een lager elftal spelen. Het ‘dertiende’. Benieuwd hoe ik het ga ervaren, want ik heb het nog nooit meegemaakt. Het zal wel even wennen zijn. Ik hou van een dolletje, maar zal daar ook gewoon alles doen om te winnen. En uiteraard zal ik nog regelmatig bij Cluzona aan de kant te vinden zijn, want het is een fantastische club.”

Zoektocht naar aanvalsleider

Het vertrek van Smits laat een leegte achter bij Cluzona, dat op zoek is naar een directe vervanger. Hij completeert een viertal dat de club al verlaten. Sam Goossens (Roosendaal), Jari Voeten en Sharushan Ponnudurai (beiden Victoria'03) gingen de aanvaller voor. Zij vertrekken echter vanwege een schaarste aan speelminuten. Daartegenover staat de terugkeer van Jacques Dekker (RBC). Cluzona is tevreden dat het de ploeg grotendeels bij elkaar heeft kunnen houden.