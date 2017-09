Beusenberg positief verrast door creatief Seolto

Na de promotie van afgelopen seizoen start voor Seolto een nieuw avontuur in de zaterdag derde klasse B. Kersverse trainer Jack Beusenberg over fysieke tegenstand, badslippers en crosspasses.

Beusenberg is een trainer van de discipline. De basis voor succes, zo kun je het noemen. ,,Daar hebben we de eerste twee weken hard aan gewerkt", kijkt hij terug op de voorbereiding. ,,Neem nu badslippers. Ik vind het belangrijk dat mijn spelers die dragen. Mocht er glas op de vloer liggen, heb je zo een blessure opgelopen." Ook het gebruik van trainingstenues haalt hij aan. ,,Spelers moeten niet in een zwembroek en pimpelpaars shirt aankomen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze een selectie zijn."

De oefenmeester, inmiddels al meer dan dertig jaar in het vak, was positief verrast toen hij zijn groep voor het eerst aan het werk zag. Crosspasses van links naar rechts, voetbaltechnisch zat het wel goed.

,,Er zit veel creativiteit in deze selectie. Sommigen hebben een fijne passeeractie in huis." Beusenberg heeft ook hoge verwachtingen van zijn spits, Sebastian Stoop. ,,Ik was bij Zwaluwe gewend om met kleine aanvallers te spelen. Sebastian daarentegen is een grote, sterke jongen. Een meter negentig. En hij kan ook nog eens goed voetballen. Dat is prettig."

Dan naar de tegenstander van zaterdag: NOAD'67. De oud-trainer van onder meer Internos en Unitas'30 kent ze maar al te goed. Hij trof ze vorig seizoen twee keer in competitieverband tweemaal met Zwaluwe. ,,Een fysiek sterke ploeg. Na zaterdag weten we meteen wat ons te wachten staat in de derde klasse", voorspelt hij. ,,NOAD'67 is een stabiele vierdeklasser. Voor Seolto, dat de vierde klasse gewend is, kan het een lastige partij worden."

Voetballend gezien is Beusenberg in ieder geval niet bang voor de tegenstanders. ,,We doen op voetbaltechnisch vlak weinig onder voor het overgrote deel uit 3B. DHV, Tholense Boys, Wieldrecht en Duiveland zijn wat mij betreft de titelkandidaten."

En Seolto? ,,Bovenaan het rechterrijtje, onderaan linkerrijtje. Tussen plaats zeven en negen, daar gaan we voor. Als we daar onder eindigen, ben ik ontevreden."