Bestuur Prinsenland en trainer Daan Uithof steggelen over plotseling vertrek: ‘Resultaat tegen Zaamslag heeft geen invloed gehad’

Een klein uur na het 1-5 verlies tegen Zaamslag is Prinsenland-coach Daan Uithof zaterdagavond door het bestuur op non-actief gezet. Uithof is zeer verbaasd over de gang van zaken. ,,In december hebben we nog afspraken gemaakt om met elkaar verder te gaan. Het komt hard aan, zeker zo kort na een wedstrijd waarin je bent afgedroogd.’’ Bestuurslid sponsorzaken Henk Dubbeld heeft een heel andere lezing van het verhaal. ,,Het contract liep tot het eind van dit seizoen en er is hem geen concrete aanbieding gedaan.’’

Dubbeld geeft aan dat het besluit niet uit de lucht komt vallen. ,,Er zijn uitvoerige gesprekken geweest met alle betrokkenen, ook de spelersgroep en technische commissie. De conclusie van die gesprekken was dat er onvoldoende draagvlak en vertrouwen was om met elkaar door te gaan.’’ Dubbeld spreekt over een weloverwogen besluit. ,,Het resultaat tegen Zaamslag heeft geen invloed gehad op de besluitvorming.’’ Op de inhoudelijke beweegredenen wil het bestuur van Prinsenland niet ingaan. ,,We snappen de teleurstelling en emotie bij Daan. En het moment om zoiets mede te delen is nooit goed.’’

Onvrede

In de wandelgangen werd Uithof al langer een gebrek aan communicatieve vaardigheden verweten. De coach zou niet open staan voor meningen vanuit de groep en botste met het jonge talent Rowin Bolluyt. Ook Brendon Jansen was een tijd buiten beeld. De technische staf van het tweede team stapte uit onvrede tussentijds op. Uithof werd ook voor de voeten geworpen dat hij zijn oren teveel zou laten hangen naar Jurriaan van Poelje. De coach van hoofdklasser Baronie is een persoonlijke vriend van Uithof en laat zich nog geregeld in Dinteloord zien. Ook tegen Zaamslag was Van Poelje aanwezig als toeschouwer.

Bij Prinsenland heeft bovendien een handvol spelers hun vertrek aangekondigd, waaronder routiniers als Bryan Traets, Remi Sulkers Joep Brosky. Uithof zegt de redenen voor zijn ontslag niet te kennen. ,,Dat is me niet verteld en ik had geen zin om in discussie te gaan.’’ Wel kreeg hij later in de avond een appje van aanvoerder Danny Verhoeven. ,,Zij waren net zo verbaasd als ik.’’ Uithof voelt zich beschadigd. ,,Dit is niet goed voor mijn naam en ook niet voor de club, heel erg onprofessioneel.’’

Tweede keer

Vorig seizoen werd zijn voorganger Erwin van der Woerdt twee wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie opzij geschoven. Uithof zit ineens zonder club, hoewel hij tot voor kort in beeld was als assistent bij hoofdklasser Baronie. ,,Maar ik voelde me gebonden aan het akkoord met Prinsenland.’’ Sinds Uithof zijn afspraken met de club maakte is er in Dinteloord wel een ander bestuur aangetreden. Bovendien voerde de ploeg destijds de ranglijst aan en leek Prinsenland op weg naar de titel.

Wat Uithof betreft maakt het geen verschil dat er nu een nieuw bestuur aan het bewind is. ,,Ik hoop dat we er op een goede manier uitkomen.’’ De coach voelt het ontslag als een dolksteek in de rug. ,,Ik heb elke trainingsavond met veel passie op het veld gestaan, om spelers individueel beter te maken en als groep te groeien. Jammer dat het geen promotie heeft opgeleverd en dat ik het karwei niet kan afmaken.’’

Opvolger