‘Bestolen’ Baronie keert trots huiswaarts

Tien minuten voor tijd kwam de thuisploeg toch nog op gelijke hoogte, via een getoucheerd schot. ,,Toen waren wij wel vrij leeg’’, constateert trainer Martijn van Galen. In de 97ste minuut greep ADO’20 alsnog de voorsprong. Het was een dubieuze strafschop volgens Van Galen, na een vermeende handsbal aan Bredase zijde, in de slotseconden van de wedstrijd. Middenvelder Noël de Graauw kreeg vervolgens nog rood voor zijn protest. ,,Maar hij deed of zei helemaal niks schokkends’’, beweerde zijn trainer. De strafschop ging erin en Baronie keerde puntloos huiswaarts. ,,We stonden heel goed en speelden ook heel goed. Daar mogen we trots op zijn. Een gelijkspel was een terecht resultaat geweest, gezien het spelbeeld. We voelen ons bestolen.’’