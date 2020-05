Beste amateurploegen mogen blijven hopen op promotie: puntengemiddelde doorslaggevend

amateurvoetbalDe beste amateurploegen per klasse mogen blijven hopen op promotie. De KNVB buigt zich over de ontvangen promotieverzoeken en heeft om duidelijkheid te geven alvast de uitgangspunten bekendgemaakt. De huidige koplopers hebben de beste papieren.

Tot 15 mei mochten ploegen een verzoek indienen om volgend seizoen in een klasse hoger of lager te spelen. Daarmee kunnen de clubs eventuele vrijgekomen plekken - veroorzaakt door fusies, clubs die zich terugtrekken of op een andere speeldag gaan voetballen - op te vullen. De KNVB moet zich nu over die puzzel gaan buigen.

Om te kijken wie het meeste recht heeft op een plekje in een klasse hoger, wordt per klasse een fictieve stand gemaakt op basis van het gemiddeld aantal punten per wedstrijd. De nummers 1 op die ranglijst komen als eerst in aanmerking voor de vrijgekomen plekken. De ploeg met het hoogste puntengemiddelde heeft daarbij voorrang. Mochten er meer plekken vrij zijn, dan wordt er gekeken naar de nummers 2. Medio juni maakt de KNVB de indelingen bekend.

Derde divisie

Hoofdklasser Halsteren is zo'n club die in de wachtkamer zit. De ploeg heeft een promotieverzoek ingediend en wil volgend seizoen uitkomen in de derde divisie. De KNVB heeft nog niet besloten uit hoeveel ploegen de derde divisie volgend seizoen bestaat: 16 of 18. De bond heeft verschillende clubs, waaronder Halsteren, al gebeld met de vraag hoe zij staan tegenover een derde divisie met 18 clubs.

Mocht de keuze vallen op 18, dan komen er zes plaatsen vrij. De vier koplopers in de verschillende hoofdklassen: Sportlust’46, Staphorst, Hollandia en Unitas komen daarvoor in aanmerking. JOS/Watergraafsmeer is de nummer 2 met het beste puntengemiddelde (2,10). Halsteren volgt als tweede nummer 2 (2,05). ACV (2) en DHSC (1,95) staan er minder goed voor.