Best gek: afgerekend worden op een paar potjes met een ploeg waarmee je pas net werkt

En eigenlijk is dat gek. Hoe dat zit? De KNVB besliste om dit jaar de competitie pas te laten starten op 23 september. Dat houdt in dat er veel ploegen zijn die, dit weekend, bij de hervatting van de competitie pas 9 of 10 van de 26 (!) wedstrijden hebben gespeeld. Traditioneel beslissen clubbesturen ver vóór kerst wat te doen met de oefenmeester. De eerste trainerskoppen rollen al in november. Dan ben je als trainer goed en wel een handvol wedstrijden bezig! Da's lekker zeg. Zal je altijd zien dat de verkering van je spits nét uit is..

Opvallend is verder de keuze van Kozakken Boys om Jasper de Muijnck aan te stellen. In het godvrezende Werkendam durfde de clubleiding het aan de coach te rehabiliteren nadat hij enkele jaren geleden in opspraak kwam na een 'swaffel-incident'. Moedig. Hij zou namelijk als fysiotherapeut tijdens een behandeling een patiënte geswaffeld hebben met zijn geslachtsdeel. Ontslag volgde. De coach ontkent overigens in alle toonaarden. Ok, lullen we niet meer over.