Bergenaar Alper Öztürk: ‘Dat Frenkie mij gelijk gaf, vergeet ik nooit meer’

Zodra Alper Öztürk (24) uit Bergen op Zoom over de huidige middenvelder van Barcelona vertelt, doet hij dat met een brede glimlach. De twee speelden twee jaar samen in jeugd van Willem II. ,,Toen hij bij ons in de A1 kwam, was hij echt nog een kind. Hij was zo klein. Ik denk nog vaak aan één wedstrijd in het bijzonder. We speelden tegen Ajax. Ik was de linker centrale verdediger, Frenkie stond op het middenveld. Ik zei tegen hem: je hoeft niet in de bal te komen. Als je een beetje van je tegenstander wegloopt, speel ik je in op je juiste been en kun je wegdraaien. Na de wedstrijd kwam hij naar me toe en zei hij: Alper, je hebt gelijk.”