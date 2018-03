Bennie Haneveer, typische cultheld van Tuinzigt

videoBennie Haneveer, cultheld van vijfdeklasser TVC Breda en inwoner van de wijk Tuinzigt, spreekt vol enthousiasme over zijn club én wijk: ,,De wijk loopt uit om ons op zondag te zien spelen. En dan is het goed of slecht."

Bennie Haneveer. Zijn naam zou prima kunnen passen bij een personage uit het team van Sjakie Meulemans. Een beperkte voetballer, wiens capaciteiten met de bal compleet veranderen zodra hij zijn oude, afgetrapte wondersloffen aantrekt. Bennie Haneveer had ook zomaar een befaamde straatvoetballer uit het Ginneken kunnen zijn. Een jeugdvriend van Antoon ‘Rat’ Verlegh, maar dan met meer talent. De jeugdvriend die op straat nog regelmatig de iconische NAC-legende door de benen speelde, maar niet doorbrak omdat hij als zoon van de melkboer op twaalfjarige leeftijd zijn vader moest helpen de monden van zijn negen broertjes en zusjes te vullen.

In werkelijkheid siert Bennie Haneveer geen kaft van een stripboek en krijgt hij geen zendtijd in ‘Andere tijden Sport’ om een anekdote over een voormalige boezemvriend te vertellen. Haneveer is sinds kort ‘cultheld’ van vijfdeklasser TVC Breda. Haneveer is daarnaast trotse inwoner van de veelbesproken volksbuurt Tuinzigt. De wijk waar, notabene de Evangelische Omroep (EO), onlangs nog een documentaire over werd gemaakt. Een kijkcijferhit. De dertigjarige Bredanaar is alles behalve blij met de serie. “Ik zie de waarde van mijn huis al kelderen. Mensen die aan de basis van de serie staan, komen helemaal niet uit de wijk. Dan zie je bijvoorbeeld op televisie de ‘moeder’ van de wijk. Ze zou voor iedereen eten koken, maar ik heb haar nog nooit met een warme hap voor mijn deur zien staan hoor.”

Vol enthousiasme praat Haneveer over zijn wijk, net als over TVC. Beiden kennen vele overeenkomsten. “Kijk, TVC is een volksclub in een volkswijk. De hele buurt heeft een mening, het hart op de tong. Dat tekent ook de verbondenheid. De wijk loopt uit om ons op zondag te zien spelen. En dan is het goed of slecht. En zo gaat het ook op straat. Men staat voor én achter elkaar. Je bent overal welkom, maar niemand draait om zijn mening heen.” Het kan voor wrijving zorgen, de eerlijkheid van de Tuinzigter, erkent Haneveer. “Het is niet altijd goed, maar als iets me niet aan staat, dan zeg ik het. Dat zorgt wel eens voor problemen.”

Matchwinner

Behalve dat zijn naam genoeg zou moeten zijn voor een cultstatus in het amateurvoetbal, presteert Haneveer er ook naar. Zo leek TVC de afgelopen wedstrijden twee keer af te stevenen op een gelijkspel, tot het goudhaantje opstond. Met late doelpunten kroonde de spits zich tot matchwinner. Nuchter, maar eerlijk relativeert Haneveer zijn status. “Ik wil altijd winnen en ga altijd door voor het team. Tot die laatste minuut. Nu is-ie twee keer goed gevallen.”