Belgen in het West-Brabantse amateurvoetbal leven in spanning: 'Als we van Frankrijk winnen, is het feest'

Het grootste deel van de West-Brabantse amateurvoetballers geniet rustig van de zomerstop, maar voor de paar Belgen in deze regio zijn het spannende tijden. Zij leven toe naar de halve finale tegen Frankrijk en dromen van meer. ,,Als we wereldkampioen worden, feesten we tot in de vroege uurtjes."

Als er één club is in West-Brabant waar Belgen te vinden zijn is het wel Grenswachters uit het grensdorp Putte. Maxime Huybrechts is één van hen. ,,We zijn met een stuk of zes, zeven Belgen. De Nederlanders zijn wel nog in de meerderheid." Tot een tweestrijd heeft het WK niet geleid, zo is hij eerlijk. ,,Er is geen grote rivaliteit: de Nederlanders vinden het leuk dat we zo ver komen, volgens mij. En van mij mag Nederland ook altijd tot aan de finale komen. Alleen moeten ze die dan wel verliezen, anders blijf ik dat horen."

De kwartfinale tegen Brazilië bekeek Huybrechts vanaf zijn vakantieadres. ,,Maar met Portugees commentaar, dat was jammer. Je beleeft het dan een stuk minder." Dat zal dinsdag, wanneer België Frankrijk treft in de halve finale, wel anders zijn. ,,Ik weet nog niet waar ik ga kijken. Op een groot scherm, of gewoon thuis. Hoe dan ook zit ik op het puntje van m'n stoel. Hoe ik de kansen inschat? Als we van Frankrijk winnen, groot. Wie we dan in de finale treffen, maakt niet uit. Van zowel Engeland als Kroatië kunnen we winnen, denk ik."

Gesta

Gesta uit Galder en Strijbeek heeft vier Belgen in de selectie: Joeri Janssen, Wouter Roovers, Ben en Frits Verheijen. ,,Af en toe een plagerijtje richting de Nederlanders was er wel bij, maar het valt wel mee. Dat mag ook wel, toch?", vertelt spits Frits Verheijen. Hij beleeft een top WK. ,,Spannend ook. Vooral tegen Japan, toen we met 2-0 achter kwamen. En ook de laatste minuten tegen Brazilië waren zenuwslopend."

De spits uit Meersel Dreef hoopt natuurlijk op een wereldtitel. ,,Na de wedstrijd tegen Brazilië zijn we wel een van de grote favorieten, denk ik. Als ze van Frankrijk winnen, is het feest. Maar eerst nog maar afwachten." Vaak kijkt hij de wedstrijden met 'de Belgen van Galder'. ,,In Hoogstraten is een soort WK-dorp, met een groot scherm. Daar is het altijd gezellig. Soms gaan er ook andere ploeggenoten mee. Ik denk wel dat zij nu ook voor België zijn. Als we wereldkampioen worden, feesten we tot in de vroege uurtjes."

Volledig scherm Gesta-spits Frits Verheijen (midden, rood shirt) © Joyce van Belkom