Belangrijke zege Tholense Boys, rode lantaarn doorgegeven

Verdiend was de overwinning niet te noemen, hoewel de start van de geelzwarten nog veelbelovend was. Youri Boudou zorgde in het eerste kwartier voor de 1-0, na voorbereidend werk van rechtsback Lennard Marsman. Kevin van Iersel bracht een beter Nieuwdorp al snel verdiend langszij: 1-1.