Bekervoetbal en cruciale competitieduels: bekijk hier het programma van het West-Brabantse amateurvoetbal

Tweede klasse D Vriend­schap vergeten voor Ooster­houts voetbalge­vecht: ‘Eerste biertje drinken we weer met z'n allen’

De derby tussen TSC en Oosterhout zorgde voor veel onderlinge duels tussen bekenden. Ons kent ons in de voetbalstad, maar in het veld werd dat heel even vergeten. Vriendschappen werden 90 minuten lang onderbroken voor een gevecht op het scherpst van de snede, waar de thuisploeg aan het langste eind trok: 2-0.