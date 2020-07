Bekerindeling: derby's, verre reizen en pikant weerzien tussen RBC en SSV’65

De zondageersteklassers en -tweedeklassers hebben pech. Ploegen als Dosko, Cluzona, Bavel en Beek Vooruit zijn ingedeeld bij onaantrekkelijke tegenstanders uit Zeeland, Zuid-Holland of Midden-Brabant. Voor RBC staat er een bijzonder treffen op het programma. De Roosendalers treffen SSV’65 uit Goes, waarmee de ploeg een geschiedenis heeft.

In 2019 troffen beide ploegen elkaar ook in de beker, in de achtste finale. Dat potje kreeg een staartje. Na een 1-1-stand moesten strafschoppen uitwijzen wie er naar de kwartfinale van de districtsbeker mocht. Na 32 strafschoppen was het gedaan voor RBC, maar waar het achteraf vooral om ging was de wijziging van de volgorde waarin de penalty’s genomen werden. Daarin werd een fout gemaakt. RBC tekende protest aan, het werd een heuse soap, de ploeg kreeg een herkansing én ... verloor alsnog.