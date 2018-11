Bekerdroom METO blijft in leven, veerkrachtig WVV'67 onderuit

districtsbeker Verzwakt Hoeven valt ten prooi aan gretig Gastel

20:51 Een gehavend Hoeven had weinig in te brengen in Oud Gastel. De tweedeklasser liet zich in de luren leggen door derdeklasser Gastel. De Halderbergse bekerderby werd, na negentig minuten, gewonnen door Gastel: 2-0.