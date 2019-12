Bekeravontuur zaterdagteam Halsteren duurt voort

In de tweede helft zette de ingevallen Mike de Nijs de thuisclub op 2-1. Bij de volgende aanval was het opnieuw raak, via Twan van Mechelen: 3-1. In het laatste kwartier pikte ook Roy van Gils zijn doelpuntje mee: 4-1. Coach Remco van Haaren had zijn team op zes posities gewijzigd, ten opzichte van het laatste competitieduel tegen Klundert. ,,Jongens die ook allemaal kunnen voetballen. Ik ben geen moment bang geweest dat we het niet over de streep zouden trekken.’’