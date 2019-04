Bekeravontuur Waspik eindigt in kwartfinale

districtsbekerHet sprookje van Waspik in de districtsbeker is ten einde. Eersteklasser Heeze, dat duidelijk veel te sterk was, verslaat de ploeg van trainer Eugene van der Heijden (0-6) en speelt volgend seizoen in de KNVB-beker.

Al na vijf minuten was het raak voor de eersteklasser, die Waspik vanaf de eerste seconde vol onder druk zette. Een foutje in de blauw-witte defensie werd afgestraft door Jorg van Galen. De wervelwind die de tegenstander op het sportpark in 's Gravenmoer inzette, ging niet bepaald liggen na de openingstreffer. Waspik kwam er niet aan te pas, was slordig door het moordende tempo dat Heeze op de mat legde op het veld van ONI in 's Gravenmoer.

Doelman Reinoud Zijlmans hield zijn ploeg in de minuten na de 0-1 op de been, maar moest in de 30ste minuut toch weer vissen. Zijlmans redde eerst knap, maar had op het volgende schot van Jeroen van Seggelen geen antwoord: 0-2. Vijf minuten later maakte Ivo Moerenhout er zelfs 0-3 van. Heeze overrompelde de derdeklasser in alle facetten. Van Seggelen en Moerenhout doen er net voor rust zelfs nóg een schepje bovenop, door er 0-4 van te maken: laatstgenoemde is de afmaker.

Toen na rust de regen zijn intrede deed in 's Gravenmoer, zwakte de storm van Heeze af. Er werd nog één keer gescoord, twintig minuten voor tijd, door Moerenhout die zijn derde meepikte. Even later kwam Waspik tot de enige kans van de wedstrijd dankzij een mooie pass van Wil Vervoort, maar de inzet van Coen Roksnoer werd over getikt door Heeze-doelman Vincent Jansen. De ‘thuis’ploeg verdiende een eretreffer, maar die werd de blauw-witten niet gegund.