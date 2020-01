Bekerafgang voor Halsteren: weer uitgeschakeld door Sliedrecht

In de vijfde minuut kondigde de ondergang zich al aan, met een raak afstandsschot van Marciano Simonis: 1-0. Halverwege de eerste helft rondde Danny van Laarhoven een aanval over diverse schijven koelbloedig af: 2-0. In het zicht van de rust kwam de dramatische 3-0 achterstand op het bord, met Coen van der Waal als schutter. Alle hoop op een achtervolging in de tweede helft werd al snel de bodem ingeslagen. Vijf minuten na de hervatting tekende Dennis Verhoef voor de alles beslissende 4-0. Daarvoor had Sliedrecht ook al de paal geraakt.

Pas in de slotfase wist Nishant Jagernath voor het op volle oorlogssterkte aan de aftrap verschenen Halsteren tegen te scoren: 4-1. Volgens Erwin de Nijs had zijn team een lesje in effectiviteit gehad. ,,Die jongens schieten voor rust drie keer op goal en telkens ligt-ie in het netje.’' Aan een gebrek aan scherpte lag het niet, vond De Nijs. ,,Maar natuurlijk is het een schande om van een eersteklasser te verliezen. We hebben onvoldoende gebracht om de tegenstander stuk te spelen. We hadden meer balbezit, genoeg mogelijkheden, maar we benutten niks.’’