Beenbreuk Cyriel van der Veen maakt vroegtijdig einde aan HVV’24 – Hoeven

,,In de twintigste minuut gaat Cyriel richting het doel van de doelman van HVV’24. Beide spelers gaan vol voor de bal en komen met beide scheenbenen tegen elkaar. Vanaf de zijlijn was de klap te horen”, vertelt Hoeven-trainer Eric Koenraads.

,,Cyriel had veel pijn en heeft pijnstillers gekregen toen de ambulance arriveerde. Zijn been is gestabiliseerd en hij is meegenomen naar het ziekenhuis van Terneuzen”, vervolgt Koenraads die vervolgens de vraag aan zijn groep stelde of de spelers nog wilden doorvoetballen. ,,Veel jongens zijn goed bevriend met Cyriel en zijn erg ontdaan. We hebben besloten om daarom de wedstrijd te beëindigen.”