Beenackers schiet Bavel naar volgende ronde beker, DSE uitgeschakeld

Bavel - The Knickerbockers 2-1 (0-1). 1-1 en 2-1 Mandy Beenackers. Bavel-assistente Michelle Bakx had langs de kant nooit het gevoel dat Bavel zou verliezen van The Knickerbockers. ,,We waren dominant, hadden volop balbezit en hadden voor rust al vier keer moeten scoren. Zij scoorden vervolgens wel rechtstreeks vanuit een corner, maar geen moment hadden we het gevoel dat we gingen verliezen. Invalster Mandy Beenackers heeft haar visitekaartje afgegeven. Met twee doelpunten was ze goud waard.”

Vitesse’63 - DSE 1-0 (0-0).

,,Het was ‘one of those days”, verzucht DSE-trainer Peter Baan. ,,Door de herfstvakantie waren twaalf speelsters uit de selectie van DSE 1 en 2 afwezig waardoor we moesten puzzelen. Uiteindelijk zijn we met 12 speelsters afgereisd. Het werd een vechtwedstrijd waarbij we niet hebben gebracht wat we konden. We benutten onze kansen niet. Aan de andere kant vloog een afstandsschot binnen waarna het tijdrekken begon. Ondanks dat konden we enkel onszelf wat verwijten. Vitesse’63 heeft op strijd de overwinning eruitgesleept.”