Beek Vooruit schakelt Groen Wit uit, TSC en Madese Boys sneuvelen tegen hoofdklassers

Groen Wit – Beek Vooruit 2-4 (2-1) 1-0 Zakaria Zerouali, 1-1 Kobus Christianen, 2-1 Z. Zerouali, 2-2 Mats Donders, 2-3 Joost Schalk (pen.), 2-4 Jorn Sweres.

Het duel werd in Prinsenbeek gespeeld, aangezien het enige veld van Groen Wit met verlichting niet over de juiste afmetingen beschikt. ,,Dan kan je uitwijken naar een andere club, maar we waren sportief en speelden in Prinsenbeek”, aldus Groen Wit-trainer Martijn van Galen. ,,Ik merkte niet echt een niveauverschil tussen beide ploegen. Beek Vooruit was gewoon nét iets slimmer dan ons.” Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls was verbaasd dat de openingstreffer werd goedgekeurd. ,,Een volleybalgoal, de spits sloeg hem binnen. De wedstrijd was soms aantrekkelijk, maar soms ook heel slecht. Uiteindelijk staan we aan de goede kant van de score.”