Beek Vooruit - Madese Boys gestaakt door blessure scheidsrechter

zondag 2ERijen won bij Zundert en liep uit op het bij JEKA verliezend Cluzona, maar zag wel Unitas ‘30 en Kruisland op twee punten in de achtervolging blijven. De ploeg van Max Raeven, twee punten los op de naaste concurrentie en zelfs vijf op Cluzona, is vooralsnog dé verrassing van het seizoen, na een moeilijk vorige jaargang.

VOAB - Unitas’30 1-2 (1-1) 0-1 Justin Kwee, 1-1 Stijn van Laarhoven, 1-2 Roman Witting.

Na de 0-1 nam VOAB het initiatief over wat resulteerde in de 1-1. “Na rust trokken wij het spel naar ons toe en kwamen we niet meer in gevaar,” aldus trainer Kees de Rooij van Unitas’30.

Hoeven - Sarto 0-0 (0-0).

De thuisclub miste kersvers vader en aanvalsleider Jim Franssen. “De twee jeugdspelers voorin hebben het echter goed opgelost,” vond trainer Eric Koenraads, die vrede had met de 0-0.

Kruisland - Zeelandia Middelburg 3-2 (1-1) 0-1 Werner Schreuders, 1-1 Guideon Kithom, 1-2 Niels Luteijn, 2-2 Kithom, 3-2 Achmed Didi.

Hoewel de bezoekers twee keer op voorsprong kwamen waren de beste kansen voor Kruisland. ,,Een goede teamprestatie, hoewel de 2-2 misschien een betere weergave was geweest”, aldus Natalino Storelli.

Zundert-Rijen 1-2 (0-2) 0-1 en 0-2 Niek Josten, 1-2 Jaye Musters.

Twee keer scoorde Niek Josten voor de koploper, tweemaal was Serdar Gül de aangever. ,,We speelden een slechte eerste helft”, aldus teammanager Hugo van de Groes, ,,maar we maakten onze kansen af. Zundert gaf de nodige druk. In de tweede helft was er onze controle over het duel.”

JEKA-Cluzona 2-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Noel Sipkens.

JEKA verraste Cluzona. ,,Gezien de ranglijst wel, maar niet gezien de wedstrijd”, zei JEKA-trainer Bas Liebregts na afloop. Bij JEKA (Jeugdig Enthousiasme Kan Alles) debuteerde de pas 15-jarige Govert van der Miessen.

Beek Vooruit - Madese Boys 0-1, gestaakt (0-1) 0-1 Bjorn de Bruijn.

In een leuk treffen tussen Beek Vooruit en Madese Boys kwam er voorlopig geen winnaar uit de bus. Met nog een half uur te spelen staakte de Vlaamse arbiter Mathias Caluwé het duel. Caluwé zelf kon namelijk niet verder met een hamstringblessure. Dus zal het restant van de wedstrijd moeten worden overgespeeld, waarschijnlijk op 23 december.

Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels baalde dat het duel werd gestaakt. ,,We zaten op dat moment heel goed in de wedstrijd. Maar goed, ik moet wel zeggen dat Madese Boys een heel degelijke en fysiek goede ploeg heeft.”

In een rommelige eerste helft was het Bjorn de Bruijn namens Madese Boys die de ban brak. Zonder ook maar een idee te hebben waar zijn actie zou kunnen eindigen, begon de linksbuiten aan een solo. Eenmaal in het strafschopgebied belandt, kapte hij nog een keer of twee om op uiterst secure wijze de bovenhoek te vinden voor de op dat moment niet echt verdiende 0-1.