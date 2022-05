Beek Vooruit maakt gehakt van FC Tilburg, Bavel vindt ‘welkome opsteker’ in Roosendaal

Beek Vooruit - FC Tilburg 7-1 (2-0). 1-0 Joost Schalk, 2-0 Joep Bulkmans, 3-0 Loek Schalk, 3-1 Alhaji Bangura, 4-1 Loek Schalk, 5-1 Joost Schalk, 6-1 Loek Schalk, 7-1 Jorn Sweres.

De ‘Schalkjes’ waren weer eens ouderwets op dreef gistermiddag, al wilde trainer Eric van de Wiel benadrukken dat het een collectieve prestatie was: ,,Alle vijftien gingen vandaag als de brandweer, we mogen trots zijn op wat we hebben gebracht na een bewogen week. De eerste van zes finales hebben we gewonnen.”

Roosendaal - Bavel 0-1 (0-0). 0-1 Niek Akkermans (pen.).

Bavel-trainer Coen Rijppaert was reëel na afloop: ,,Eerlijk gezegd was Roosendaal qua veldspel beter vandaag, vooral in tweede tweede helft was het vooral tegenhouden, zonder dat zij tot grote kansen kregen. De strafschop in de slotfase was een welkome opsteker.”

,,Zeer tevreden over de instelling en de intentie waarmee we vandaag voetbalden. We hebben ondanks een rits afwezigen Bavel met de rug tegen de muur gezet, maar de bal wilde er eenvoudigweg niet in", aldus trainer Mark Klippel. Roosendaal eindigde het duel met tien man, na twee gele kaarten voor Kevin Jurgens.

Kruisland - Rijen 1-1 (0-0). 0-1 Yassin Ben Messaoud, 1-1 Freek Trommelen (e.d.).

,,Tevreden met het punt, hoewel we wellicht de zege verdienden. Ik ben gewoon ontzettend trots op mijn jongens,” aldus Rijen-trainer Freddy Kruijs.

,,Geen hoogstaand duel vandaag, niet verliezen stond voorop. Toch kregen we voldoende kansen, kwamen op 1-0 via Yoeri Rombouts, maar de treffer werd afgekeurd voor buitenspel terwijl de bal notabene vanop de achterlijn werd teruggetrokken. Na de achterstand knokten we ons goed terug met de verdiende gelijkmaker tot gevolg,” keek Kruisland-trainer John Taks terug.

JEKA - RBC 0-2 (0-1). 0-1 Imran Echambit, 0-2 Brian Kruf.

,,Erg verheugd met ons veldspel van vandaag, met name na de 0-1. Uiteindelijk verliezen we verdiend, zeker geen schande tegen dit RBC, maar we gaan vol goede moed naar komende donderdag,” aldus JEKA-trainer Ivo van Moergestel.

RBC-coach Ruud Pennings moest puzzelen: ,,Ik miste de hele achterhoede, waardoor het ook elders schuiven was. De invallers hebben het prima gedaan, de score had nog hoger kunnen uitvallen getuige de twee afgekeurde doelpunten.”

Cluzona - Uno Animo 0-2 (0-1).

De bezoekers kwamen via een schitterend afstandsschot op voorsprong, waarna de thuisclub wel wat kansjes creëerde. Een treffer van Tom Blomaard werd afgekeurd, voordat de uiterst effectieve bezoekers op 0-2 kwamen.

Madese Boys - TSC 0-2.