Beek Vooruit krijgt JEKA klein, promovendus Roosendaal is overtuigend koploper

zondag 2EBeek Vooruit maakte een eind aan alle illusies van JEKA. De Bavelse ploeg kreeg in Prinsenbeek met 5-0 een pak voor de broek. Promovendus Roosendaal staat na twee duels op een gedeelde koppositie in de tweede klasse E. De Roosendaalse club vergat degradant uit de eerste klasse, FC Tilburg, meer pijn te doen. De ploeg won eenvoudig met 4-2.

Cluzona - Sarto 0-2 (0-1) 0-1 Daniel Kuipers, 0-2 Jordi Warnars.

De thuisclub liep in de eerste helft achter de feiten aan en kwam nauwelijks tot gevaar voor het Tilburgse doel. Net voor rust drukten de bezoekers het betere spel uit in de 0-1. De tweede helft kende een tegenovergesteld spelbeeld. Cluzona verscheen via Jeroen Hack, Ruben Maas en Sam Snoeijs diverse malen voor de Sarto-doelman, maar deze hield zijn doel droog.

Beek Vooruit - JEKA 5-0 (2-0) 1-0 Loek Schalk, 2-0 Joost Schalk, 3-0 Nils Nagelkerke, 4-0 Boye Snoek, 5-0 Joost Schalk.

Dit keer geen rodekaartenfestijn als herinnering aan Beek Vooruit - JEKA, maar de 69ste minuut. JEKA-aanvaller Dennis Peragon miste uit riante positie de aansluitingstreffer naar 2-1. In de aanval erop scoorde invaller Nils Nagelkerke voor Beek Vooruit wel, 3-0. Het laatste restje zelfvertrouwen spoelde vervolgens weg bij JEKA, Beek Vooruit mocht eenvoudig uitlopen naar 5-0.

“Niet verwacht,” gaf Arno Gabriëls na afloop eerlijk toe. “Normaal speelt JEKA energiek en agressief in de duels. Daar zag ik nu niets van terug. Na de 3-0 lieten ze alles lopen.” JEKA-trainer Bas Liebregts baalde van de beslissende 69ste minuut. “Peragon had alleen voor keeper Vincenten direct kunnen scoren, maar besloot hem eerst te passeren. En dan de bal in het zijnet en pal erop de 3-0. Die klap kwamen we niet meer te boven.”

JEKA-trainer Bas Liebregts beloofde alvast, dat het Beek Vooruit in Breda minder gemakkelijk af zal gaan. “Dit zijn duels op zich. Een tegenstander, die ons eigenlijk niet ligt, maar waar we wel anders tegen gaan voetballen thuis. Een 5-0 nederlaag mag gewoon niet.”

TSC - Kruisland 1-3 (0-0) 0-1 Stanislaw Stankov, 1-1 Ryan Snoeren, 1-2 (pen.) en 1-3 Ahmed Didi.

“De 0-0 halverwege was gezien het spelbeeld terecht, na rust scoorden wij al binnen twee minuten. Tegen de verhouding in kwam TSC nog even terug tot 1-1, voordat Didi een strafschop benutte”, zag Kruisland-trainer Bram Plomp. TSC leek nogmaals op gelijke hoogte te komen maar de 2-2 werd afgekeurd voor buitenspel, waarna specialist Didi uit een vrije trap het duel in het slot schoot.

Rijen - Madese Boys 3-2 (1-1). 0-1 Bjorn de Bruijn, 1-1 Luc Heestermans, 2-1 en 3-1 Roy Kapitein, 3-2 Mike de Bruijn.

Madese Boys-trainer Dion Schuurmans sprak van een ongelukkige wedstrijd voor zijn ploeg. “We hebben het op beslissende momenten laten afweten. Na de 0-1 sloop er bij ons wat gemakzucht in het team, dat is ons uiteindelijk duur komen te staan.”

Roosendaal - FC Tilburg 4-2 (3-0). 39. Thijs de Wit 1-0, 42. De Wit 2-0, 45. Wesley van Zundert 3-0, 55. Amine Boussihmad 3-1, 62. Van Zundert 4-1, 70. Michael Smulders 4-2.

Even dacht Roosendaal-trainer Peter Sweres dat zijn elftal op een doordeweekse avond een gestaakt duel moest inhalen. Scheidsrechter Tim Visser legde na een klein kwartier het spel stil vanwege een blessure. Na een korte behandeling in de kleedkamer ging hij, en de wedstrijd dus ook, verder.

“Gezien het wedstrijdbeeld wist ik bijna zeker dat deze pot vandaag onze kant zou opvallen”, zag Sweres. “Als de scheidsrechter het duel had gestaakt, kregen we een nieuwe wedstrijd en dus een heel andere situatie. Gelukkig kon hij gewoon verder.” Binnen een tijdsbestek van vijf minuten vielen er drie Roosendaalse goals te bewonderen. Thijs de Wit zette tweemaal goed door en Wesley van Zundert krulde de bal, na een prachtige individuele actie in de hoek.

Volledig scherm De boomlange Thijs de Wit prikt de 1-0 binnen voor Roosendaal. © Pix4Profs/Peter van Trijen

De oefenmeester vond dat er na rust wat gemakzucht in zijn elftal sloop. “De 3-1 was daar een voorbeeld van. We maakten een domme overtreding en daaruit scoorden zij. Ik had er in de rust op gehamerd dat we niet moesten denken dat de overwinning al binnen zou zijn. We lieten FC Tilburg veel te lang in de wedstrijd.”