Beek Vooruit kan zich opgelucht carnaval in storten, Roosendaal de sterkste in derby tegen RBC

zondag 2E,,Vandaag mogen we ons voor even de beste van Roosendaal noemen”, genoot Roosendaal-trainer Mark Klippel na, na de zege op plaatsgenoot RBC. Vreugde was er ook bij Beek Vooruit, dat zich veilig speelde met een ruime zege op Madese Boys. De ploeg uit Made gaat samen met Bavel de nacompetitie in.

Madese Boys - Beek Vooruit 0-4 (0-2). 0-1 Bas Frijters, 0-2, 0-3 en 0-4 Joost Schalk.

Minutenlang stonden de spelers van Beek Vooruit in stilte te wachten op het verlossend telefoontje uit Bavel, waar de plaatselijke concurrent niet verder kwam dan 1-1. Zelf hadden de oranjehemden even daarvoor Madese Boys met 0-4 geklopt, waardoor de thuisclub met Bavel veroordeeld werd tot nacompetitie.

Het móest ook gebeuren voor Beek Vooruit, want de vrees was groot dat het duel tegen Bavel volgend weekeinde beslissend zou zijn. Zeker met het oog op het uitgestelde carnavalsfeest dat eveneens losbarst in Prinsenbeek. ,,Het waren lange minuten, maar de afloop is wel erg lekker. In mijn ogen een dik verdiende overwinning vandaag, we hadden afgesproken direct druk te zetten en hebben in mijn ogen gedomineerd. Heel blij met de handhaving dus, een mooie afsluiting van een aantal weken waarin we met de hele ploeg keihard gewerkt hebben en er met zijn allen in zijn blijven geloven”, aldus interim-trainer Eric van de Wiel van Beek Vooruit.

Roosendaal - RBC 1-0 (1-0). 1-0 Jur Uitdewilligen.

,,We wilden vanaf het eerste fluitsignaal druk op RBC zetten, wat vrij aardig lukte. Na de 1-0, een volley uit een inworp, kregen we via Thijs de Wit enkele kansen op de 2-0. RBC was slechts één keer gevaarlijk via Echambit. Na rust stonden we aanvankelijk even onder druk, maar kwamen we na een kwartier weer in de wedstrijd zonder kansen weg te geven”, aldus Klippel. RBC-trainer Ruud Pennings vond dat zijn ploeg wel wat meer had mogen brengen: ,,Zeker in een stadsderby, ik miste gewoon de scherpte vandaag die zij wel konden opbrengen. Op basis van inzet dus een verdiende nederlaag. Positief is dat we enkele geblesseerden langzaam weer in kunnen brengen.”

JEKA - Kruisland 1-2 (0-2). 0-1 en 0-2 Yoeri Rombouts, 1-2 Douwe Zeegers.

,,Misschien wel de beste eerste helft die ik ooit van Kruisland heb gezien, de 0-2 ruststand viel nog laag uit”, vond trainer John Taks. ,,In de tweede helft was het verval erg groot en leek het wat te gemakzuchting van onze kant.”

,,Zeer tevreden, ondanks het feit dat we onszelf niet beloonden”, aldus JEKA-trainer Ivo van Moergestel. ,,De eerste helft was voor hen, na rust zetten we hoger druk en kreeg Kruisland het moeilijker. We waren nog dichtbij de 2-2 maar hun doelman redde zonder het te weten met zijn gezicht.”

FC Tilburg - Cluzona 2-4 (2-1). 1-0 Abdul Bangura, 2-0 Alhaji Bangura, 2-1 Arno van Gastel, 2-2 Ruben Maas, 2-3 Tim Wezenbeek, 2-4 Maas.

,,Voor rust speelden we niet best en brachten we de spanning terug onderin de competitie”, lachtte Cluzona-trainer Marcel van der Sloot. ,,De tweede helft was veel beter, wat wij uitdrukten in de score.” Cluzona deed dat zelfs een half uur lang met een man minder nadat Van Gastel met rood werd weggezonden.

WSC - Rijen 1-1 (0-0). 0-1 Freek Trommelen, 1-1 Nicky van Oyen.

,,We speelden nergens meer om, het leek of we al in vakantiemodus zaten, de uitslag is daarom in mijn ogen terecht”, vond Rijen-trainer Freddy Kruijs.

TSC - VOAB 5-0 (3-0). 1-0 Tom Rijvers, 2-0 en 3-0 Ryan Snoeren, 4-0 Rijvers, 5-0 Berry de Ram.

TSC-trainer Ad Looijmans was uiteraard in zijn nopjes met de dikke zege op de kampioen: ,,We speelden een heel erg goede wedstrijd, ik had ook niet het gevoel dat VOAB het vandaag liet lopen. Uiteindelijk lieten we zien hoe goed we kunnen voetballen, en eindigen we op een heel nette tweede plaats achter de verdiende kampioen.”

Bavel - Uno Animo 1-1 (0-0). 0-1 Daan van Kuijk, 1-1 Bas Plasman.

,,We zijn de kampioen van de gelijke spelen, maar die leveren steeds maar een punt op”, keek Bavel-trainer Coen Rijppaert terug. ,,Tegen een erg defensief Uno Animo, zij vierden het punt alsof ze kampioen waren geworden, het was hard werken om tot kansen te komen. Op het moment dat we dachten dat ze er doorheen zaten scoorden ze alsnog. Gelukkig kwamen we nog op gelijke hoogte maar het was niet genoeg om nacompetitie te ontlopen.”