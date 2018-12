Beek Vooruit kan niets uitrichten tegen Madese Boys, WSC thuis te sterk voor Zundert

,,Geflatteerd”, vond Zundert-trainer Ger Musters. ,,De eerste goal was zuiver buitenspel en in de tweede helft vergeten wij te scoren terwijl zij dat wel nog een keer doen.”

Beek Vooruit had een half uur om de ruim drie weken geleden opgelopen achterstand goed te maken. In plaats daarvan scoorde Madese Boys nog twee keer. Eerst strafte Niek Akkermans een fout van Nils Nagelkerke af, daarna counterde de ploeg van Mark Klippel na de 0-3 via Rick de Bruijn. In de beginfase van het Beeks half uurtje had de thuisploeg de eerste mogelijkheden gehad via Joep Bulkmans.