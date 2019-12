Beek Vooruit boekt monsterzege, ongelukkig moment nekt Kruisland op bezoek bij Madese Boys

Rijen - DESK 4-2 (1-0). 1-0 en 2-0 Freek Trommelen, 3-0 Bram Weijerman, 3-1 Rick van Enkhuizen, 3-2 Koen van Baardwijk, 4-2 Weijerman.

“Na de rode kaart van DESK kregen we het alleen maar moeilijker. Tegen tien man voetballen blijkt soms dus nog moeilijker te zijn. We gaan met een goed gevoel de winterstop in”, vertelde Rijen-trainer Freddy Kruijs.

Beek Vooruit - FC Tilburg 8-1 (5-0). 1-0 Ruben Goedhart, 2-0 en 3-0 Loek Schalk, 4-0 Goedhart, 5-0 Loek Schalk, 6-0 Jorn Sweres, 7-0 Flemming Oprel, 7-1 Ali Kasriou, 8-1 Joost Schalk.

“Gek genoeg hadden we na vijf minuten al met 0-2 achter kunnen staan. Pim Vincenten pakte een strafschop en zij schoten een keer tegen de paal. Daarna hebben we op geweldige wijze onze rug gerecht. Ik ben heel trots op mijn team, misschien wel de grootste overwinning uit mijn tijd hier”, gaf Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls aan.

TSC - Sarto 1-1 gestaakt wegens blessure scheids (1-1). 0-1 Daniël Kuipers, 1-1 Tim Rubenkamp.

“Na ongeveer veertig minuten raakte de scheidsrechter geblesseerd aan zijn kuit. Behandelingen hielpen niet meer, waardoor de wedstrijd definitief gestaakt moest worden”, zag TSC-trainer Ton Cornelissen.

Cluzona - VOAB 1-0 (0-0). 1-0 Ruben Maas.

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot was tevreden; “We zetten hiermee één van de beste ploegen op tien punten achterstand. Het was een typische 0-0 wedstrijd die we, nadat we scoorden, over de streep trokken.

WSC - Roosendaal 1-2 (0-2). 0-1 en 0-2 Wesley van Zundert, 1-2 Soufiane Bakkali (pen.).

“Met name Wesley van Zundert kreeg zó veel kansen, hij had vandaag in zijn eentje de Zilveren Schoen kunnen pakken,” keek Roosendaal-trainer Peter Sweres terug. “De score had veel hoger moeten uitvallen. Roy de Weert pakte in eerste instantie de strafschop van Bakkali, maar bewoog volgens de scheidsrechter te vroeg. De tweede poging was wel raak.”

Madese Boys - Kruisland 2-1 (0-0) 1-0 Hovsep Manukjan, 1-1 Remco van der Riet, 2-1 Martijn Geerligs (e.d.).

De zege van Madese Boys kwam mede tot stand door een enorme misser van Kruisland-keeper Martijn Geerlings. Hij liet een rollertje van Hovsep Manukjan op kolderieke wijze door zijn benen glippen. Vrijwel direct na dat moment was de wedstrijd afgelopen. “Ik had wel te doen met die jongen. Ik vond dat we niet heel goed waren, de zege was misschien wel tegen de verhouding in. Kruisland was levensgevaarlijk met hun snelheid voorin, daar hadden we best wel moeite mee. We zijn nog niet zover dat we wedstrijden tegen tegenstanders van dit kaliber eerder in het slot kunnen gooien”, vertelde Madese Boys-trainer Dion Schuurmans.

Het inbrengen van de teruggekeerde Manukjan wierp zijn vruchten af in Made. Hij scoorde de openingstreffer uit een rebound en was daarna meermaals dreigend. De gelijkmaker van Kruislandse zijde van Remco van der Riet was terecht, de ploeg drong in de slotfase enorm aan. Meermaals overleefde Madese Boys dit slotoffensief waardoor de hoop op een goed resultaat levend bleef. Lang leek de vermakelijk pot te eindigen in een remise. Tot dat ene onvergetelijke moment in de absolute slotfase, iets wat helemaal niemand meer verwachtte.

Uno Animo - JEKA afgelast.