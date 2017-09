Bedaf, Hopmans en de Dietvorstjes kunnen weer met de fiets naar de club

Natuurlijk hadden de Bergse voetballers dit voorjaar onderling overleg. Vanaf maart begint het volgens Hopmans in alle kleedkamers te gisten, ook in die van Halsteren. ,,De carrousel komt in beweging.’’ Rouleren in de top van het amateurvoetbal hoort er volgens de broers Dietvorst tegenwoordig gewoon bij. ,,Van de selectie waar we bij Halsteren mee begonnen is nu enkel Jeroen Beerendonk nog over.”



Toch kwamen clubliefde en loyaliteitsgevoelens ter sprake op het eind van het seizoen, bij de confrontatie tussen Halsteren en hun toekomstige club. De degradatie van Dosko werd met een 5-0 nederlaag nagenoeg bezegeld. Hopmans scoorde zelfs het vierde doelpunt in de partij. Hij heeft het er nooit moeilijk mee gehad. ,,In de aanloop naar het duel spookt het wel door je hoofd, in de wedstrijd niet. We hadden hun toekomst ook niet in handen. Er waren zoveel rekenmodellen.” Rob Dietvorst heeft zich die dag ook vol overgave voor Halsteren gegeven. ,,We kregen zelfs nog complimenten vanuit het technisch hart voor onze inzet.” Bart Dietvorst vult aan. ,,We speelden bovendien met Halsteren nog ergens voor. We konden periodekampioen worden.’’