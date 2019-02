Be Ready zorgt voor vuurwerk ondanks vuurwerkverbod, 16-jarige debutant helpt Chaam

Be Ready - Dussense Boys 4-2 (0-1) - 13. Andre Segeren 0-1, 49. Tim van Dam 1-1, 49. Robin van den Noort 2-1, 57. Harry Sassen, 2-2, 60. Robin van den Noort 3-2, 90. Stephan Huysman 4-2.

Tot aan de rust kon Dussense Boys relatief makkelijk weerstand bieden aan Be Ready. Na de thee liet Be Ready meteen zien wie er het meeste aanspraak op de overwinning wilde maken. Willem Schelle, die zijn 250e wedstrijd speelde stuurde zijn medespelers aan richting het doel van Dussense Boys. Toen eerst Tim van Dam en vervolgens Robin van den Noort de achterstand ombogen in een 2-1-voorsprong ontplofte de “twaalfde man”, die zich massaal achter het doel van Wesley van Biesen had geposteerd. In de 55ste minuut kreeg Dussense Boys een nieuwe tegenvaller te verwerken. Bart van Dongen kreeg na een charge op doelman Korebrits meteen rood. Even later had toch Harry Sassen de gelijkmaker in het netje liggen, 2-2. Een vrije trap van Robin van den Noort leidde de definitieve nederlaag in.